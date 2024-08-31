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Израиль

Силы 162-й и 252-й дивизий ЦАХАЛа действуют на юге и в центре сектора Газы

время публикации: 31 августа 2024 г., 11:46 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 11:58
Силы 162-й и 252-й дивизий ЦАХАЛа действуют на юге и в центре сектора Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 162-й и 252-й дивизий действуют на юге и в центре сектора Газы.

Бойцы 252-й дивизии продолжают действовать в районе города Газа. Военнослужащими был замечен террорист, проникший в здание рядом с силами ЦАХАЛа. Истребитель ВВС уничтожил террориста и разрушил здание.

Кроме того, было ликвидировано несколько групп террористов, уничтожена террористическая инфраструктура и военные здания, представлявшие опасность для сил ЦАХАЛа.

Бойцы 401-й бригады действуют в районе Рафиаха под командованием 162-й дивизии. В ходе последних операций ими обнаружено большое количество оружия и ликвидировано несколько террористов.

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