Силы 162-й и 252-й дивизий ЦАХАЛа действуют на юге и в центре сектора Газы

Силы 162-й и 252-й дивизий действуют на юге и в центре сектора Газы.

Бойцы 252-й дивизии продолжают действовать в районе города Газа. Военнослужащими был замечен террорист, проникший в здание рядом с силами ЦАХАЛа. Истребитель ВВС уничтожил террориста и разрушил здание.

Кроме того, было ликвидировано несколько групп террористов, уничтожена террористическая инфраструктура и военные здания, представлявшие опасность для сил ЦАХАЛа.

Бойцы 401-й бригады действуют в районе Рафиаха под командованием 162-й дивизии. В ходе последних операций ими обнаружено большое количество оружия и ликвидировано несколько террористов.