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Израиль

Службы безопасности закрыли для посещения палестинцами Пещеру Праотцев в Хевроне

время публикации: 31 августа 2024 г., 11:25 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 11:25
Вид на Пещеру Праотцев
Gershon Elinson/Flash90

Службы безопасности закрыли для посещения палестинцами Пещеру Праотцев в Хевроне после терактов на автозаправке в Гуш-Эционе и в поселении Кармей-Цур.

Основанием для этого решения стало подозрение, что террористы, отправляясь в Гуш-Эцион, вышли из Хеврона.

Напомним, в ночь на 31 августа два теракта с разницей в несколько минут произошли на автозаправке в Гуш-Эционе и в поселении Кармей-Цур. Ранены трое израильтян (офицеры ЦАХАЛа, в их числе командир бригады "Эцион"), оба террориста ликвидированы.

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Два теракта в Гуш-Эционе, ранены трое офицеров ЦАХАЛа