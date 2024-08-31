Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 31 августа: интенсивность боевых действий возросла

В ночь на 31 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, наземные силы ЦАХАЛа действуют в основном в центре и на юге сектора. Удары наносятся по целям на всей территории сектора. Интенсивность боевых действий возросла.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Университета Газы, к востоку от Ас-Сабры, на юге города Газа; ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Хаджадж в Зайтуне, на юго-востоке города Газа, есть убитые и раненые; ЦАХАЛ нанес удар по зданию Насар в Джабалии, есть убитые и раненые; артиллерия и ВВС ЦАХАЛа обстреливали цели в Зайтуне, на юго-востоке города Газа.

В центре сектора: ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Закут в западной части Нусейрата, есть убитые и раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в восточной части Джабалии; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Хамад в Нусейрате, есть убитые и раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в северной части Нусейрата; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Нусейрате.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Абасан аль-Кабире, к востоку от Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает других комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 31 августа.