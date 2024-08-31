Два теракта в Гуш-Эционе, ранены не менее трех израильтян

Два теракта с разницей в несколько минут произошли на автозаправке в Гуш-Эционе и в поселении Кармей-Цур. Ранены не менее трех израильтян, оба террориста нейтрализованы.

В 23:35 на автозаправке в Гуш-Эционе произошел взрыв в легковом автомобиле. Согласно одной из версий, готовился крупный теракт, но взрывное устройство сработало раньше времени. После того, как машина загорелась, вышедший из нее террорист открыл огонь в сторону находившихся рядом израильтян, ранив двух человек. Террорист был нейтрализован. Состояние раненых от легкого до средней тяжести.

В 23:49 террорист на автомобиле проник в поселение Карней-Цур. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что в этом инциденте израильтянин получил легкие травмы после того, как на него был совершен наезд.

Детали произошедшего уточняются. Силы безопасности проверяют связь между двумя терактами. Крупные силы ЦАХАЛа, ШАБАКа, полиции переброшены в район Гуш-Эциона.