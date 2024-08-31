x
31 августа 2024
|
последняя новость: 13:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 августа 2024
|
31 августа 2024
|
последняя новость: 13:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Два теракта в Гуш-Эционе, ранены не менее трех израильтян

время публикации: 31 августа 2024 г., 00:51 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 01:22
Два теракта в Гуш-Эционе, ранены не менее трех израильтян
из соцсетей
Два теракта в Гуш-Эционе, ранены не менее трех израильтян
Пресс-служба ЦАХАЛа

Два теракта с разницей в несколько минут произошли на автозаправке в Гуш-Эционе и в поселении Кармей-Цур. Ранены не менее трех израильтян, оба террориста нейтрализованы.

В 23:35 на автозаправке в Гуш-Эционе произошел взрыв в легковом автомобиле. Согласно одной из версий, готовился крупный теракт, но взрывное устройство сработало раньше времени. После того, как машина загорелась, вышедший из нее террорист открыл огонь в сторону находившихся рядом израильтян, ранив двух человек. Террорист был нейтрализован. Состояние раненых от легкого до средней тяжести.

В 23:49 террорист на автомобиле проник в поселение Карней-Цур. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что в этом инциденте израильтянин получил легкие травмы после того, как на него был совершен наезд.

Детали произошедшего уточняются. Силы безопасности проверяют связь между двумя терактами. Крупные силы ЦАХАЛа, ШАБАКа, полиции переброшены в район Гуш-Эциона.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 августа 2024

329-й день войны в Израиле: продолжается операция в Самарии. Хронология событий