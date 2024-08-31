В ходе боевых действий в Самарии погиб старший сержант ЦАХАЛа Элькана Навон
время публикации: 31 августа 2024 г., 20:39 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 21:00
Разрешено к публикации: в ходе боевых действий в зоне ответственности бригады "Менаше" (Самария) погиб старший сержант ЦАХАЛа Элькана Навон, 20 лет, из Петах-Тиквы, боец 906-го батальона бригады "Бислах".
В том же бою был тяжело ранен офицер 906-го батальона бригады "Бислах".
Кроме того, в секторе Газы тяжелое ранение получил боец резерва 9207-го батальона Иерусалимской бригады.
С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погиб 341 военнослужащий.
С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 705 военнослужащих ЦАХАЛа.