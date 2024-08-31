Силы ЦАХАЛа продолжают действовать в районах Дженина и Туль-Карема

Бойцы пехотной бригады "Кфир" при содействии спецназа пограничной полиции ЯМАМ и общей службы безопасности (ШАБАК) продолжают действовать в районах Дженина и Туль-Карема.

В Дженине за последние дни были уничтожены 14 террористов, обезврежены десятки взрывных устройств.

Также десятки взрывных устройств были обнаружены и уничтожены в районе Туль-Карема. Кроме того, возле правительственной больницы в Туль-Кареме бойцы ЦАХАЛа заметили подозрительный автомобиль, внутри которого найдено оружие.

В ходе операции в Нур аш-Шамсе, продолжавшейся последние 48 часов, были уничтожены лаборатории по изготовлению взрывчатых устройств и оружия

Также ликвидированы пять террористов, в том числе Мухаммад Джабр "Абу Шаджаа", "куратор" многих террористических нападений. В частности, он руководил террористами, убившими в Калькилии 22 июня 2024 года 67-летнего Амнона Мохтара. Он планировал новые атаки.

Там же были арестованы шестеро подозреваемых в террористической деятельности.

Отметим, что о ликвидации Мухаммада Джабра пресс-служба ЦАХАЛа коротко сообщала 29 августа.