Внимание, розыск: пропал 58-летний Пол Пайдер из поселка Кфар Йона

Полиция обращается к общественности с просьбой о помощи в розыске пропавшего 58-летнего Пола Пайдера, жителя поселка Кфар Йона. Жизнь мужчины может быть в опасности.

В последний раз его видели 31 августа на улице А-Шошаним в поселке Кфар Йона.

Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавый, лысый, глаза карие. Был одет в синие спортивные штаны, бордовую футболку, на ногах – спортивная обувь.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 099617201.