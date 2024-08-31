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Израиль

За последние недели не менее 13 израильтян были арестованы за границей по ордерам Интерпола

время публикации: 31 августа 2024 г., 15:57 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 16:26
За последние недели не менее 13 израильтян были задержаны за границей по ордерам Интерпола
Yossi Zamir/Flash90

За последние недели не менее 13 израильтян были арестованы за границей по ордерам Интерпола, сообщает Ynet. Не менее пяти израильтян были арестованы в Греции, еще несколько – на Кипре и в Черногории.

В большинстве случаев они обвиняются в экономических преступлениях, совершенных в разных странах, в том числе во Франции, Польше, Германии и США: мошенничестве, отмывании денег и уклонении от налогов.

Двое граждан Израиля были задержаны на Кипре за правонарушения, связанные с покупкой и застройкой недвижимости в турецкой части страны.

Некоторых из арестованных израильтян удалось освободить под залог до тех пор, пока суд не решит, удовлетворять ли запросы об экстрадиции.

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