За последние недели не менее 13 израильтян были арестованы за границей по ордерам Интерпола, сообщает Ynet. Не менее пяти израильтян были арестованы в Греции, еще несколько – на Кипре и в Черногории.

В большинстве случаев они обвиняются в экономических преступлениях, совершенных в разных странах, в том числе во Франции, Польше, Германии и США: мошенничестве, отмывании денег и уклонении от налогов.

Двое граждан Израиля были задержаны на Кипре за правонарушения, связанные с покупкой и застройкой недвижимости в турецкой части страны.

Некоторых из арестованных израильтян удалось освободить под залог до тех пор, пока суд не решит, удовлетворять ли запросы об экстрадиции.