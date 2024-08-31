Подана жалоба на полицейского, задержавшего участников "пикника" у дома депутата Эдельштейна

Cледователи отдела по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ) выясняют обстоятельства, при которых были задержаны четверо участников "пикника", устроенного 31 августа перед домом депутата Кнессета Юлия Эдельштейна.

Участники акции сидели на газоне, не устраивая беспорядков, которые могли бы потребовать вмешательства полиции.

В жалобе, поданной против сотрудника полиции, распорядившегося о задержании, высказано предположение, что он превысил свои полномочия.