Пресс-служба ЦАХАЛа: "В секторе Газы обнаружены несколько тел"

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе оперативных действий в секторе Газы обнаружены несколько тел.

"В настоящий момент силы армии продолжают действовать в том районе, где найдены тела. Для эвакуации и опознания тел потребуются еще несколько часов", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

Командование армии убедительно просит воздержаться от распространения слухов.