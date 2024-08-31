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Израиль

Пресс-служба ЦАХАЛа: "В секторе Газы обнаружены несколько тел"

время публикации: 31 августа 2024 г., 23:19 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 23:24
Пресс-служба ЦАХАЛа: "В секторе Газы обнаружены несколько тел"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе оперативных действий в секторе Газы обнаружены несколько тел.

"В настоящий момент силы армии продолжают действовать в том районе, где найдены тела. Для эвакуации и опознания тел потребуются еще несколько часов", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

Командование армии убедительно просит воздержаться от распространения слухов.

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