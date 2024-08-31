Учителя средних и старших классов получили сообщение о забастовке

Вечером 31 августа Организация учителей средних и старших классов вновь объявила о забастовке.

Учителя получили сообщение, согласно которому 1 сентября не будет занятий в средних и старших классах израильских школ.

"Как сообщалось ранее, Организация учителей проводит забастовку, поэтому занятий в школах завтра не будет", - говорится в сообщениях, разосланных учителям.