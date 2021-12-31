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NEWSru.co.il :: В Израиле31 декабря 2021 г., 12:15

"Государство сошло с ума!" Акция протеста противников вакцинации в ТЦ "Азриэли" в Тель-Авиве. ВИДЕО

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Акция протеста противников вакцинации в ТЦ "Азриэли" в Тель-Авиве. ВИДЕО

В пятницу, 31 декабря, в торговом центре "Азриэли" в Тель-Авиве несколько десятков противников вакцинации и карантинных мер проводили акцию протеста. Посетители ТЦ, несогласные с митингующими, вступали с ними в споры и пререкания.

Рядом с участниками акции стояли сотрудники правоохранительных органов, пытавшиеся поддерживать порядок.

Антипрививочники выкрикивали в адрес полицейских и своих оппонентов: "Фашисты!", "Государство сошло с ума!", "Холокост тоже начинался с бумажек" и т.п.


Чтобы не допустить столкновений, полицейские отводили в сторону наиболее агрессивных оппонентов. Но никто задержан не был.

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