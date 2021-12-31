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NEWSru.co.il :: В Израиле31 декабря 2021 г., 11:49

Предъявлены обвинения жителю Иерусалима, передававшему информацию "Хизбалле"

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Предъявлены обвинения жителю Иерусалима, передававшему информацию "Хизбалле"

В пятницу, 31 декабря, в окружном суде в Иерусалиме были предъявлены обвинения 32-летнему Ахмаду Захару – жителю одного из арабских кварталов Иерусалима, уличенному в сотрудничестве с "Хизбаллой".

Согласно тексту обвинения, около девяти лет назад Ахмад Захар связался с бывшим заключенным израильской тюрьмы, находившимся в Ливане, и через него установил контакт с "Хизбаллой", передавая этой организации информацию о ситуации в Иерусалиме, а также в Иудее и Самарии. В частности, он подробно информировал "Хизбаллу" о возникавших беспорядках и столкновениях с силами безопасности. Во время своего "медового месяца" в Турции Захар получил от представителя "Хизбаллы" деньги и смартфон, на котором было установлено программное обеспечение для шифрования, чтобы он мог продолжать поддерживать связь со своими кураторами. Следствием установлено, что Захар использовал этот способ передачи информации "Хизбалле".


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