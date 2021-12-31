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NEWSru.co.il :: В Израиле31 декабря 2021 г., 18:15

ЗАКА: в 2021 году в одиночестве скончался 171 пожилой человек

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ЗАКА: в 2021 году в одиночестве скончался 171 пожилой человек

По данным организации ЗАКА, в 2021 году ее волонтеры занимались 171 случаем обнаружения тел пожилых людей, живших и скончавшихся в одиночестве.

В большинстве случаев тела обнаруживались на продвинутой стадии разложения, после того как соседи вызывали полицию в связи с появлением неприятного запаха.

Часть скончавшихся были найдены родственниками и друзьями, после того как несколько дней не выходили на связь.

В 2020 году в одиночестве скончались около 140 одиноких пожилых людей, в 2019 году – около 130 одиноких пожилых людей.


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