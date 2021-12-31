Задержан подозреваемый в подвозке террориста на перекресток Гитай Ависар

После нескольких часов розысков пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о задержании водителя, подозреваемого в том, что он доставил террориста на перекресток Гитай Ависар, где утром в пятницу, 31 декабря, был предотвращен теракт. Задержанный передан для допроса службам безопасности.

Напомним, что около 10:20 в пятницу, 31 декабря, около перекрестка Гитай Ависар в Самарии из остановившегося автомобиля вышел палестинский араб, вооруженный ножом, и попытался совершить нападение. Террорист был нейтрализован. Водитель автомобиля скрылся.

Как сообщает израильский блогер "Абу Али", специализирующийся на событиях в ближневосточном регионе, убитый - 36-летний Амир Атеф Риан из деревни Караут Бани Хасан, боевик террористической организации ХАМАС.