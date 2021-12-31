Стрельба около ночного клуба в Хайфе: охранник тяжело ранил одного из стрелявших

В ночь на пятницу, 31 декабря, на бульваре Гистадрут в Хайфе около ночного клуба был тяжело ранен молодой мужчина.

Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила мужчину, получившего огнестрельное ранение, в больницу РАМБАМ. Его состояние остается тяжелым.

Пресс-служба полиции уточняет: двое мужчин открыли стрельбу по ночному клубу, охранник (46-летний житель Акко) ответным огнем ранил одного из стрелявших. Раненый доставлен в больницу, его состояние от тяжелого до критического. Охранник задержан для допроса.