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NEWSru.co.il :: В Израиле31 декабря 2021 г., 04:39

Стрельба около ночного клуба в Хайфе: охранник тяжело ранил одного из стрелявших

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В Хайфе тяжело ранен молодой мужчина

В ночь на пятницу, 31 декабря, на бульваре Гистадрут в Хайфе около ночного клуба был тяжело ранен молодой мужчина.

Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила мужчину, получившего огнестрельное ранение, в больницу РАМБАМ. Его состояние остается тяжелым.

Пресс-служба полиции уточняет: двое мужчин открыли стрельбу по ночному клубу, охранник (46-летний житель Акко) ответным огнем ранил одного из стрелявших. Раненый доставлен в больницу, его состояние от тяжелого до критического. Охранник задержан для допроса.

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