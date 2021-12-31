Застреленный в Самарии террорист – боевик ХАМАСа

Палестинский араб, застреленный утром в пятницу, 31 декабря, при попытке теракта на перекрестке Гитай Ависар в Самарии – 36-летний Амир Атеф Риан из деревни Караут Бани Хасан, боевик террористической организации ХАМАС, сообщает израильский блогер "Абу Али", специализирующийся на событиях в ближневосточном регионе.

Риан – брат Манцура Риана, отбывавшего наказание в израильской тюрьме за убийство израильской пары в Кирьят-Нетафим в 1994 году, и выдворенного в сектор Газы в рамках сделки по освобождению Гилада Шалита.

Организация ХАМАС взяла на себя ответственность за теракт, признав, что Риан был одним из ее активистов. В то же время газета "Гаарец" сообщает, что Риан работал в Израиле, обеспечивая семью из беременной жены и четырех детей.