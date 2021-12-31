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NEWSru.co.il :: В Израиле31 декабря 2021 г., 15:22

Беспорядки при демонтаже форпорста в районе Ицхара: есть пострадавшие

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Беспорядки при демонтаже форпорста в районе Ицхара: есть пострадавшие

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате беспорядков, произошедших в ходе демонтажа мобильного здания, установленного в форпосте Куми-Ури возле поселения Ицхар.

Обитатели форпоста забрасывали участвовавших в демонтаже военных и бойцов пограничной полиции камнями и пускали в их сторону подожженные шины. В ответ были применены средства для подавления беспорядков.

Один участник беспорядков был доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве после попадания в него резиновой пули. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Два бойца МАГАВа и сотрудник полиции получили легкие травмы. Сообщается, что еще четверо участников беспорядков, в которых попали резиновые пули, получили медицинскую помощь на месте.


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