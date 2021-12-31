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NEWSru.co.il :: В Израиле31 декабря 2021 г., 14:17

Около 50 тысяч мусульман приняли участие в молитве на Храмовой горе в Иерусалиме

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Около 50 тысяч мусульман приняли участие в молитве на Храмовой горе в Иерусалиме

В пятницу, 31 декабря, около 50 тысяч мусульман приняли участие в коллективной молитве, которая проходила около мечети "Аль-Акса" на Храмовой горе Старого города Иерусалима.

Как передает агентство Wafa, израильскими властями были введены некоторые ограничения, поэтому не все желающие в этот день смогли добраться из Палестинской автономии до Иерусалима.

О каких-либо инцидентах на Храмовой горе сегодня не сообщалось.


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