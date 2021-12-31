В Нацерете автомобиль сбил пожилую женщину, пострадавшая доставлена в больницу в тяжелом состоянии

В пятницу, 31 декабря, на улице Павла VI в Нацерете автомобиль сбил женщину примерно 65 лет.

Правила изменились: где и когда теперь обязательно надевать маски

В 2021 году мы долго стояли в пробках. В 2022 году будет хуже

Биржа в Тель-Авиве завершила прекрасный год, а с ней пенсионные кассы и фонды повышения квалификации

© NEWSru.co.il

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах.

При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на NEWSru.co.il обязательна.