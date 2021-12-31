В Нацерете автомобиль сбил пожилую женщину, пострадавшая доставлена в больницу в тяжелом состоянии
В пятницу, 31 декабря, на улице Павла VI в Нацерете автомобиль сбил женщину примерно 65 лет.
Бригада скорой помощи доставила пострадавшую, получившую тяжелую черепно-мозговую травму, в больницу РАМБАМ в Хайфе.
Полиция проводит расследование.
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