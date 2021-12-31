В Умм эль-Фахме убит мужчина
В пятницу, 31 декабря, в Умм эль-Фахме был убит мужчина примерно 50 лет. Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть мужчины.
Пресс-служба полиции передает, что в результате обстрела автомобиля в Умм эль-Фахме убит 51-летний местный житель.
Полиция начала расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 декабря 2021
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