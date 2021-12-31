В Умм эль-Фахме убит мужчина

В пятницу, 31 декабря, в Умм эль-Фахме был убит мужчина примерно 50 лет. Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть мужчины.

Пресс-служба полиции передает, что в результате обстрела автомобиля в Умм эль-Фахме убит 51-летний местный житель.

Полиция начала расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.