На Голанских высотах насмерть разбился мотоциклист
В пятницу, 31 декабря, на 98-й трассе около Мером Голан на севере страны (западная часть Голанских высот) насмерть разбился 59-летний мужчина, ехавший на мотоцикле.
На место происшествия были вызваны парамедики службы "Маген Давид Адом", они пытались реанимировать пострадавшего, но в итоге были вынуждены констатировать его смерть.
Судя по сообщению полиции, другие транспортные средства не были причастны к этой аварии.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 декабря 2021
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