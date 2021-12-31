На Голанских высотах насмерть разбился мотоциклист

В пятницу, 31 декабря, на 98-й трассе около Мером Голан на севере страны (западная часть Голанских высот) насмерть разбился 59-летний мужчина, ехавший на мотоцикле.

На место происшествия были вызваны парамедики службы "Маген Давид Адом", они пытались реанимировать пострадавшего, но в итоге были вынуждены констатировать его смерть.

Судя по сообщению полиции, другие транспортные средства не были причастны к этой аварии.