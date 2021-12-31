Иерусалим:
11 - 13°
Тель-Авив:
14 - 21°
Эйлат:
16 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле31 декабря 2021 г., 05:49

Прогноз погоды на 31 декабря: дожди, в горах сильный ветер

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 31 декабря: дожди, в горах сильный ветер

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 31 декабря, температура будет соответствующей среднесезонной. Ожидаются дожди, временами с грозами, которые с утра будут идти на юге, а потом распространятся на всю территорию страны. Есть опасность наводнений в руслах ручьев на юге и востоке страны. В горах на севере и в центре сильный восточный ветер.

В Иерусалиме – 11-13 градусов, в Тель-Авиве – 14-21, в Хайфе – 14-18, в Эйлате – 16-21, в Беэр-Шеве – 13-19, в Мицпе-Рамоне – 9-13, на побережье Мертвого моря – 18-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-21, в Ариэле – 12-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-22, на Голанских высотах – 13-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 80-120 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-восточный ветер (до 45 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 50 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 40 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В субботу-понедельник будет прохладно, временами дожди.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

07:18 Новогоднее настроение и новые альянсы. Итоги политической недели
05:49 Прогноз погоды на 31 декабря: дожди, в горах сильный ветер
04:39 Стрельба около ночного клуба в Хайфе: охранник тяжело ранил одного из стрелявших
23:42 Министры одобрили "зеленый стандарт" для мероприятий на свежем воздухе и масочный режим
22:57 Один из ведущих исследователей Кинерета высказал опасение, что вирус птичьего гриппа может попасть в озеро
21:28 Освобождена израильтянка, арестованная в аэропорту Минска более месяца назад
20:57 В результате каменной атаки возле Хизмэ легко ранен израильтянин
20:16 Гендиректор минздрава подписал указ о ношении масок во время массовых мероприятий на улице
19:36 В Израиль возвращен гражданин, пересекший границу с Ливаном и удерживаемый там около месяца
18:24 СМИ сообщили, что минздрав отказался от введения масочного режима на улице. Минздрав опровергает
Загрузка...