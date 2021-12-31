Прогноз погоды на 31 декабря: дожди, в горах сильный ветер

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 31 декабря, температура будет соответствующей среднесезонной. Ожидаются дожди, временами с грозами, которые с утра будут идти на юге, а потом распространятся на всю территорию страны. Есть опасность наводнений в руслах ручьев на юге и востоке страны. В горах на севере и в центре сильный восточный ветер.

В Иерусалиме – 11-13 градусов, в Тель-Авиве – 14-21, в Хайфе – 14-18, в Эйлате – 16-21, в Беэр-Шеве – 13-19, в Мицпе-Рамоне – 9-13, на побережье Мертвого моря – 18-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-21, в Ариэле – 12-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-22, на Голанских высотах – 13-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 80-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-восточный ветер (до 45 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 50 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 40 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В субботу-понедельник будет прохладно, временами дожди.