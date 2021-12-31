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NEWSru.co.il :: В Израиле31 декабря 2021 г., 13:12

Самые упоминаемые NEWSru.co.il политики Израиля в 2021 году: Нетаниягу и Беннет

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Нафтали Беннет и Биньямин Нетаниягу в 2020 году

Лидер "Ликуда", бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу оказался в 2021 году политиком, чаще прочих упоминавшимся в публикациях NEWSru.co.il – 1383 раза.

Почти столько же, 1375 раз, в публикациях NEWSru.co.il за последние 12 месяцев упоминался Нафтали Беннет – лидер партии "Ямина", ставший главой правительства в июне этого года.

Глава партии "Еш Атид", министр иностранных дел Яир Лапид в наших публикациях за этот год был упомянут 609 раз. Лидер партии "Кахоль Лаван", министр обороны Бени Ганц – 536 раз. Лидер партии "Наш дом Израиль", министр финансов Авигдор Либерман – 344 раза.


При этом только два ведущих политика, Яир Лапид и Авигдор Либерман, дали нашей редакции интервью не только накануне выборов в Кнессет 24-го созыва, но и после выборов. Прочие из упомянутых выше политиков соглашались на интервью только в предвыборный период.

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