Новогоднее настроение и новые альянсы. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Если бы премьер-министр Нафтали Беннет праздновал Новый год, у него были бы все основания для того, чтобы 31 декабря открыть бутылку самого роскошного вина. Ровно год тому назад начиналась предвыборная кампания в Кнессет 24-го созыва. Беннет был главой небольшой партии, политиком, которому Нетаниягу сначала пожаловал пост министра обороны, чтобы предотвратить возможный союз Беннета и Ганца, а затем, создав коалицию с этим самым Ганцем, оставил его в оппозиции. Всем казалось, что политическая карьера Беннета катится к своему закату, и заявление главы "Ямины" о намерении бороться за пост премьер-министра вызывало лишь насмешку.

Однако бывший офицер спецназа генаштаба отлично знает, что невыполнимых задач нет. Он использовал сложившуюся ситуацию и, не без помощи удачи, одним прыжком преодолел расстояние от края пропасти до вершины.

Сегодня Нафтали Беннет отлично знает, что за его спиной говорят (вновь) о скором конце его политической карьеры. Многие считают, что после ротации с Яиром Лапидом начнется подготовка к очередному экзиту. Беннет не относится всерьез к этим разговорам. На этой неделе он дал интервью радиостанции "Кан Бет" и кажется впервые звучал как подлинный премьер-министр. Он говорил об ожидающей нас "беспрецедентной" вспышке коронавируса, и в его словах не было запугивания, а звучало трезвое осознание того, что с точки зрения среднего израильтянина премьер-министр предупредивший о не пришедшей беде всегда выигрышнее, чем глава правительства, прозевавший приход беды. Беннет говорил об Иране, о палестинцах, о США, о Хомеше. Но главным свидетельством укрепившейся уверенности в себе была готовность говорить о Биньямине Нетаниягу. Остались в прошлом дни, когда Беннет вообще старался имени Нетаниягу не упоминать или использовал термин "мой предшественник". Сейчас Беннет готов к бою с открытым забралом. "Если мне не изменяет память, то последними Хомеш разрушали Нетаниягу и Смотрич", – отпустил он шпильку по адресу своих политических противников.

Еще одно свидетельство, и далеко не комплиментарное, политического взросления Беннета, поступило, когда стало известно, что глава правительства не поделился с министрами имевшейся в его распоряжении информацией о реальной опасности вспышки коронавируса в министерстве главы правительства. В Кнессете есть те, кто открыто говорят о том, что Беннет не хотел отпугивать министров перед торжественным заседанием правительства на Голанских высотах.

"Дискуссия по инициативе 40" – это одна из самых неприятных для любого премьер-министра парламентская процедура. 40 депутатов от оппозиции имеют право в любой момент созвать внеочередное пленарное заседание с участием премьер-министра, и глава правительства вынужден на протяжении нескольких часов выслушивать речи оппозиционеров, соревнующихся в остроте риторики. На этой неделе Беннет, пребывавший в изоляции из-за того, что его дочь заразилась кронавирусом, попытался уклониться от этой экзекуции. Однако нехватка голосов по законопроектам вынудила Беннета приехать и со специальной трибуны вести дискуссию все с тем же Биньямином Нетаниягу.

Сегодня Нетаниягу не спешит развеивать туман над вопросом о своих дальнейших планах. На этой неделе он принял весьма активное участие в попытках убедить партийный суд "Ликуда" в необходимости отчислить из партии группу так называемых "новых ликудников" (организованное лобби внутри "Ликуда", члены которого придерживаются по их словам либеральных, а по словам приближенных Нетаниягу – левых взглядов). Нетаниягу пошел на беспрецедентный шаг: он лично явился на заседание партийного суда и убеждал в оправданности такого коллективного наказания. В политических кругах убеждены, что подлинной целью Нетаниягу была демонстрация намерений. "Я тут, никуда уходить не собираюсь и слухи о том, что срочно требуется преемник были сильно преувеличены".

Отметим, что на этом фоне читатели NEWSru.co.il назвали Биньямина Нетаниягу человеком года в израильской политике. По результатам голосования он победил Яира Лапида с минимальным отрывом.

Для главы НДИ Авигдора Либермана минувший год стал годом исполнения намеченных планов. Не без его участия был вытеснен из политики Биньямин Нетаниягу. В первую очередь благодаря ему (или из-за него) была создана коалиция без ультаортодоксов. А сам он возглавляет министерство финансов и делает это, по оценкам специалистов, ничуть не хуже многих предшественников. Ирония политической судьбы заключается в том, что политик, который на протяжении многих лет предупреждал об опасности, исходящей от экстремистских элементов среди арабского населения страны, вошел в коалицию с исламистской партией. Причем коалиция эта была создана всего через месяц после волны погромов, прокатившейся по городам со смешанным населением. Это обстоятельство нисколько не смущает главу НДИ. В интервью "Кан РЭКА" он сказал, что именно Мансур Аббас, посетивший сожженную синагогу в Лоде, является представителем умеренных сил среди израильских арабов.

Либерман счастлив каждой минуте существования этой коалиции, несмотря на то, что она время от времени преподносит ему неприятные сюрпризы. Так случилось на этой неделе, когда силами ультраортодоксов, оказавших давление на РААМ и некоторых депутатов от "Ямины", было заблокировано продвижение закона от гиюре. Сейчас НДИ предстоит решать: поддерживать ли реформу, которую продвигает министр по делам религий Матан Каана, или добиваться продвижения своего законопроекта даже ценой коалиционного кризиса.

И Бени Ганц. Министр оборон продолжает демонстрировать собственную независимость, встречаясь в своем доме с главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом. Ганц знал, что эта встреча вызовет шквал критики, и сознательно шел на скандал. Дело не только в том, что министр обороны искренне верит в необходимость подобных встреч. Они дают ему возможность подчеркнуть свое место в коалиции, отлично зная, что крайняя политическая слабость Беннета, о которой уже неоднократно говорилось, не позволит ему жестко потребовать от Ганца прекратить "самодеятельность". Когда у тебя шесть мандатов, а вся твоя коалиция держится на честном слове Уалида Тахи, который на этой неделе пришел к компромиссу с Айелет Шакед по закону об электричестве, особенно не покомандуешь.

2022 год начнется с той же точки, на которой заканчивается 2021-й. Коронавирус останется главной темой, но по этому вопросу есть единство мнений в коалиции. "Будут ограничения, но вопрос локдауна не стоит на повестке дня", – сказал в интервью "Кан РЭКА" Яир Лапид. "Жить с коронавирусом" – по этой формуле позиции министров схожи.

В наступающем году тема Ирана будет звучать гораздо громче и тревожнее, чем раньше. Это не будет поводом для сотрясений нынешней коалиции, но очень может быть, что в 2022 году Беннету, Лапиду, Ганцу придется принимать гораздо более тяжелое решение, чем решение о создании коалиции с политическими противниками

А коалиция продолжит свое существование. На данный момент все ее участники прекрасно понимают, что вместе им лучше, чем порознь. "Семьи, где часто возникают небольшие кризисы, порой стабильнее, чем те, где тишь и благодать внезапно уступает место зревшему под спудом скандалу", – сказал мне один из депутатов от коалиции. Вероятность распада коалиции в 2022 году крайне невысока. Однако в израильской политике очень часто происходит то, чего меньше всего можно было ожидать.