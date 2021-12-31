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NEWSru.co.il :: В Израиле31 декабря 2021 г., 08:20

Беспорядки в Сильване, подожжен автомобиль полиции

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Район Сильван (Иерусалим)

Поздно вечером в четверг, 30 декабря, в иерусалимском районе Сильван (Силуан, Шилоах) произошли столкновения между арабами и бойцами пограничной полиции. Арабы использовали камни, петарды и бутылки с "коктейлем Молотова".

Пресс-служба полиции Израиля сообщает, что никто из полицейских не пострадал, но был причинен ущерб автомобилю полиции (он был подожжен). В официальном сообщении сказано, что задержан один из участников беспорядков.

Агентство Maan заявляет, что были задержаны двое нарушителей порядка.


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