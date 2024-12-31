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Израиль

Шоссе 90 перекрыто из-за затопления, в Ашдоде блокированы несколько улиц

Ашдод
Погода
время публикации: 31 декабря 2024 г., 07:51 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 07:55
Шоссе 90 перекрыто из-за затопления, в Ашдоде блокированы несколько улиц
Пресс-служба полиции Израиля

Дорожная полиция блокировала движение транспорта по шоссе 90 в обоих направлениях между перекрестками Лидо и Эйн Фешха из-за затопления дорожного полотна

Мэрия Ашдода сообщила о перекрытии движения по ряду улиц в старых районах города из-за затопления дорожного полотна.

В частности, блокированы улицы Дов Гур, а-Рав Левин, а-Маапилим, Узиягу, Струма, Хативат а-Негев, а также перекрестки улиц Герцль-Шавей Цион и Ицхак а-Наси-а-Рав Левин.

Израиль
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