Шоссе 90 перекрыто из-за затопления, в Ашдоде блокированы несколько улиц

Дорожная полиция блокировала движение транспорта по шоссе 90 в обоих направлениях между перекрестками Лидо и Эйн Фешха из-за затопления дорожного полотна

Мэрия Ашдода сообщила о перекрытии движения по ряду улиц в старых районах города из-за затопления дорожного полотна.

В частности, блокированы улицы Дов Гур, а-Рав Левин, а-Маапилим, Узиягу, Струма, Хативат а-Негев, а также перекрестки улиц Герцль-Шавей Цион и Ицхак а-Наси-а-Рав Левин.