МВД обязано уничтожить биометрическую базу данных, если Кнессет не проголосует до полуночи

Коалиционный кризис вокруг голосования о налогообложении нераспределенных прибылей, которое грозит затянуться, поставил под удар еще одну важную государственную программу – которая должна быть важна и инициатору нового кризиса министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру.

Вечером 31 декабря Кнессет должен утвердить решение парламентской комиссии по биометрии, которая неожиданно для всех отказалась продлить на полгода действие временного распоряжения ("ораат шаа"), позволяющего МВД хранить базу данных отпечатков пальцев, внесенных гражданами при заказе биометрических удостоверений личности и паспортов ("дарконов"). Комиссия продлила распоряжение лишь на 20 дней, но и это решение должно быть утверждено Кнессетом, иначе действие распоряжения истечет.

Несколько недель назад правительство вновь просило продлить действие распоряжения, на этот раз до июня 2025 года: каждое продление объясняли различными причинами, в том числе техническими. С началом войны "Железные мечи" требование хранить отпечатки пальцев обосновывали тем, что эта база необходима в случае массовых происшествий с жертвами, и ее используют для идентификации погибших.

Однако когда комиссии были представлены данные, что к базе данных отпечатков пальцев прибегали лишь в 10% случаев опознаний тел погибших, депутат Ханох Милвицки, председатель комиссии, заявил, что если правительство хочет сохранить эту базу, необходимо делать это законодательным путем, а не при помощи временного распоряжения. А если эта проблема "недостаточно хороша для законодательства – она недостаточно хороша и для продления "ораат шаа".

Дело в том, что закон от 2017 года, регулирующий работу и хранение биометрической базы данных, устанавливает, что она должна хранить только фотографии лиц, а все хранящиеся отпечатки пальцев должны быть удалены. Вопрос хранения отпечатков пальцев является предметом общественных разногласий уже много лет: правительство настаивает, что она важна для борьбы с преступностью и террором, а противники базы указывают на непропорциональное и необратимое нарушение прав граждан на конфиденциальность.

Между тем, технические проблемы, связанные с текущим использованием базы данных, все еще существуют, и механизм распознавания лиц не может справиться с задачей во всех случаях. Системы должны были заменить еще в 2019 году, но это так и не было сделано.

Председатель комиссии по биометрии Ханох Милвицки согласился продлить действие временного распоряжение только на три недели, до 20 января, чтобы решить за это время проблему законодательным путем. Однако это решение должен утвердить Кнессет, и если этого не произойдет – в полночь 31 декабря 2024 года истечет действие временного распоряжения, и вступит в силу закон от 2017 года. А это значит, что МВД будет обязано уничтожить базу данных отпечатков пальцев.