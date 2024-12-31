Бен-Гвир: "Я же не для себя прошу, я за братьев-полицейских прошу"

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отвергает претензии, что его поведение вынудило главу правительства Биньямина Нетаниягу приехать в Кнессет из больницы вскоре после хирургической операции: он заявляет, что в кризисе виноват министр финансов Бецалель Смотрич. "Но я готов принять огонь на себя!" – заявил Бен-Гвир.

"Я знаю, вы задаетесь вопросом: почему Бен-Гвир голосует против коалиции, почему он против бюджета? – написал министр в своем аккаунте в социальной сети Х. – Позвольте мне объяснить. Я прошу за моих братьев-полицейских, за сотрудников тюрем, за пожарных, это их криком я кричу, за тех героических полицейских, которые днем и ночью работают ради нашей безопасности, за тех, кто рисковал жизнью и погиб седьмого октября, за тех, кто каждый день предотвращал и предотвращает действия тех, кто желает нам зла. За тех полицейских, которым мы все так многим обязаны, и которые так мало зарабатывают".

Далее Бен-Гвир пишет, что прежде всего, он несет обязательства перед безопасностью Государства Израиль, а не перед коалицией. По его словам, бюджет, представленный министром финансов Бецалелем Смотричем, нанесет удар по полицейским и сотрудникам тюрем, по полиции, Службе тюрем и пожарной охране.

Министр национальной безопасности утверждает, что принятие бюджета в его нынешнем виде приведет к сокращению числа полицейских, закрытию полицейских участков, отмене учений и тренировок оперативных подразделений, прекращению закупок необходимой амуниции для безопасности страны, прекращению строительства тюрем и так далее.

"Это нарушает соглашения, подписанные между министром финансов и нами, а цену за издевательства министра финансов над службами безопасности заплатит каждый гражданин страны", – заключает Бен-Гвир.

Напомним, Итамар Бен-Гвир угрожает, что фракция "Оцма Иегудит" проголосует против необходимого для утверждения бюджета закона, если Смотрич не откажется от идеи сократить бюджет министерства национальной безопасности.