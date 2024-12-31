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Израиль

В Хайфе рабочий получил тяжелые травмы при падении с большой высоты

Несчастные случаи
время публикации: 31 декабря 2024 г., 20:13 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 20:13
В Хайфе рабочий получил тяжелые травмы при падении с большой высоты
Фото NEWSru.co.il

В Хайфе, на строительной площадке на улице А-Рофе Злоцисти, один из рабочих упал с большой высоты и получил множественные травмы.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавшему около 40 лет. Он доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция и министерство труда расследуют обстоятельства падения рабочего.

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