В Хайфе рабочий получил тяжелые травмы при падении с большой высоты
время публикации: 31 декабря 2024 г., 20:13 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 20:13
В Хайфе, на строительной площадке на улице А-Рофе Злоцисти, один из рабочих упал с большой высоты и получил множественные травмы.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавшему около 40 лет. Он доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Полиция и министерство труда расследуют обстоятельства падения рабочего.
Ссылки по теме