ЦАХАЛ ликвидировал командира "Нухбы", участвовавшего в атаке на Нир-Оз

Армия обороны Израиля и Общая служба безопасности (ШАБАК) сообщили о ликвидации командира спецназа ХАМАСа "Нухба" батальона "Западный Хан-Юнис" Абда аль-Хади Сабаха.

Террорист был ликвидирован ударом с воздуха при координации действий ВВС ЦАХАЛа, дивизии "Газа" (143) и военной разведки.

По данным израильских спецслужб, Абд аль-Хади Сабаха руководил действиями террористов во время вторжения в кибуц Нир-Оз во время "резни 7 октября". Кроме того, он отвечал за планирование и осуществление террористических атак против сил ЦАХАЛа в секторе Газы.

Перед операцией по ликвидации боевика были приняты многочисленные меры по минимизации риска для гражданских лиц, применялось высокоточное оружие, велось постоянное воздушное наблюдение, а сама операция проводилась на основе точных разведданных.