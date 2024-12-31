Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 31 декабря, будет прохладно, температура ниже среднесезонной. Облачно, местами туман. Дожди от севера до Негева, временами с грозами. Возможны затопления в низинах. Снегопад на Хермоне. Во второй половине дня дожди ослабнут и прекратятся.

В Иерусалиме – 7-10 градусов, в Тель-Авиве – 10-16, в Хайфе – 9-14, в Эйлате – 13-20, в Беэр-Шеве – 9-13, в Мицпе-Рамоне – 7-11, на побережье Мертвого моря – 12-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-15, в Ариэле – 7-11, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-15, на Голанских высотах – 7-11.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20 градусов, высота волн – 80-240 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 5 км/ч).

В среду-пятницу ожидается повышение температуры, переменная облачность.