"Кешет-12": Сара Нетаниягу отложила возвращение из США из-за коронавируса

По информации новостной службы N12, Сара Нетаниягу, находящаяся в Майами, не смогла вернуться в Израиль, чтобы поддержать мужа во время операции, из-за высокой температуры, вызванной коронавирусом.

Источники в окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу, на которые ссылается N12, утверждают, что Сара Нетаниягу заразилась несколько дней назад. У нее не только высокая температура, но и проблемы с дыханием. Она получает необходимую медицинскую помощь в США.

По словам источников, после выздоровления Сара Нетаниягу вернется в Израиль.

В настоящий момент премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу находится в иерусалимской больнице "Адаса Эйн-Керем", где днем ранее он перенес операцию по удалению простаты, проводившуюся под общим наркозом. Впервые во время серьезной медицинской процедуры рядом с ним не находилась его супруга, Сара Нетаниягу.