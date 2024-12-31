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Израиль

"Кешет-12": Сара Нетаниягу отложила возвращение из США из-за коронавируса

Биньямин Нетаниягу
Сара Нетаниягу
время публикации: 31 декабря 2024 г., 00:25 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 00:53
"Кешет-12": Сара Нетаниягу отложила возвращение в Израиль из США из-за болезни
Debbie Hill/Pool Photo via AP

По информации новостной службы N12, Сара Нетаниягу, находящаяся в Майами, не смогла вернуться в Израиль, чтобы поддержать мужа во время операции, из-за высокой температуры, вызванной коронавирусом.

Источники в окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу, на которые ссылается N12, утверждают, что Сара Нетаниягу заразилась несколько дней назад. У нее не только высокая температура, но и проблемы с дыханием. Она получает необходимую медицинскую помощь в США.

По словам источников, после выздоровления Сара Нетаниягу вернется в Израиль.

В настоящий момент премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу находится в иерусалимской больнице "Адаса Эйн-Керем", где днем ранее он перенес операцию по удалению простаты, проводившуюся под общим наркозом. Впервые во время серьезной медицинской процедуры рядом с ним не находилась его супруга, Сара Нетаниягу.

Израиль
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