Внимание, розыск: пропала 73-летняя Кармела Коэн из Тель-Авива
время публикации: 31 декабря 2024 г., 23:44 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 23:44
Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 73-летней Кармелы Коэн. В последний раз ее видели 31 декабря около ее дома в Тель-Авиве, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы разыскиваемой: рост 160 см, волосы темные, карие глаза. Носит очки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить в диспетчерский центр полиции по телефону 100.