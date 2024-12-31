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Израиль

Внимание, розыск: пропала 73-летняя Кармела Коэн из Тель-Авива

Розыск
время публикации: 31 декабря 2024 г., 23:44 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 23:44
Внимание, розыск: пропала 73-летняя Кармела Коэн из Тель-Авива
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 73-летней Кармелы Коэн. В последний раз ее видели 31 декабря около ее дома в Тель-Авиве, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: рост 160 см, волосы темные, карие глаза. Носит очки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить в диспетчерский центр полиции по телефону 100.

Израиль
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