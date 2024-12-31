Внимание, розыск: пропала 73-летняя Кармела Коэн из Тель-Авива

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 73-летней Кармелы Коэн. В последний раз ее видели 31 декабря около ее дома в Тель-Авиве, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: рост 160 см, волосы темные, карие глаза. Носит очки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить в диспетчерский центр полиции по телефону 100.