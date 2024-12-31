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Израиль

Четырем бойцам МАГАВа предъявлены обвинения по делу о "клейме" на лице задержанного

Полиция
Суд
время публикации: 31 декабря 2024 г., 22:54 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 22:59
Четырем бойцам МАГАВа предъявлены обвинения по делу о "клейме" на лице задержанного
Пресс-служба полиции Израиля

Отдел минюста по расследованию нарушений, совершенных полицейскими, передал в мировой суд Иерусалима обвинительное заключение против четырех бойцов МАГАВ по делу о "клейме" на лице задержанного. О подаче обвинительного заключения написала газета "Гаарец".

Инцидент произошел в середине августа 2023 года. Житель Шуафата Араб Шейх Али был задержан полицейскими по подозрению в торговле наркотиками. После его ареста израильские СМИ обошла фотография: на ней изображен мужчина с "клеймом" в виде Маген Давида на щеке.

После того, как разгорелся общественный скандал, пресс-служба опубликовала объяснение того, как след в виде Маген Давида появился на лице задержанного араба. В сообщении говорится, что задержанный оказывал сопротивление, "усмирять" его пришлось нескольким полицейским. В полиции полагают, что отпечаток в виде "треугольника" на лице мужчины оставил "предмет одежды" одного из полицейских. По всей видимости, шнуровка ботинка.

В обвинительном заключении говорится, что пограничники связали подозреваемого на глазах его жены и детей, завязав ему глаза пакетом из-под мусора, отвели во внутреннюю комнату дома, где начали избивать: один из пограничников ударил ногой по лицу, в результате чего образовался кровоподтек. Его били ногами, наносили пощечины, связывали в позе "банана". Обвинение утверждает, что применение силы было чрезмерным и не было необходимым.

В обвинительном заключении говорится, что пограничники "почистили" видеозаписи на своих экшен-камерах, а также удалили фотографии, которые делались на мобильные телефоны. Они обвиняются в скрытии улик.

Израиль
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