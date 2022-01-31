Депутат Бардач- Ялова: "Арье Дери вновь разжигает ненависть к русскоязычному населению"

Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" д-р Элина Бардач-Ялова назвала видеоролик, опубликованный главой партии ШАС Арье Дери, расистским и подстрекательским.

По словам парламентария от НДИ, Дери, который в рамках досудебной сделки с прокуратурой подал в отставку из Кнессета, совершенно сознательно решил подогреть межобщинную рознь, натравив своих сторонников и последователей на русскоязычных репатриантов.

"Дери в очередной раз, ввиду своих личных политических неурядиц, цинично разжигает расистские и ксенофобские настроения в обществе. Таким людям, как он, не должно быть места в израильской политике, которую они отравляют ядом ненависти, преследуя собственные меркантильные цели. Объявление о кастинге говорит само за себя: это преднамеренное и продуманное подстрекательство против выходцев из постсоветского пространства", - сказала д-р Элина Бардач-Ялова.

Напомним, председатель партии ШАС выставил в социальной сети Фейсбук видеоролик, в котором религиозная женщина восточной внешности с маленьким сыном в кипе ходит по супермаркету, но в ответ на просьбу ребенка купить сок и одноразовые тарелки, отвечает: "Это очень дорого. Я сейчас не могу это купить. Либермановские цены…". А в этот момент за их спиной мужчина с характерной ашкеназской внешностью и "русским акцентом" загружает в тележку множество пакетов с кошачьим кормом.

Этот ролик спровоцировал скандал, но еще большее возмущение вызвало обнародованное в социальных сетях объявление о кастинге на исполнителей главных ролей в этом ролике. Авторы искали на главную роль "симпатичную актрису с добрыми глазами, вызывающую сочувствие, в возрасте 35-45 лет, восточной внешности". На роль ее сына подыскивался "приятный мальчик восточной внешности, в возрасте 7-9 лет". На роль мужчины, "затаривающегося" кошачьим кормом в промышленных количествах на фоне несчастного голодного ребенка искали "русского мужчину в возрасте 35-45 лет".

"Вне всякого сомнения Арье Дери намерен в политических целях спровоцировать волну ксенофобии против русскоязычных граждан Израиля. Для него это не впервой. Мы хорошо помним подстрекательские видео ШАСа прошлых лет, например "гиюр по факсу". Подобным проявлениям расизма, ксенофобии, ненависти к согражданам не место в цивилизованном обществе", - подчеркнула д-р Элина Бардач-Ялова