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NEWSru.co.il :: В Израиле31 января 2022 г., 07:59

ДТП на 6-й трассе: погибла женщина, пять человек травмированы

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ДТП на 6-й трассе: погибла женщина, пять человек травмированы

Утром в понедельник, 31 января, на 6-й трассе недалеко от развязки Бака-Джат при движении в сторону Ирона минибус, перевозивший рабочих, врезался грузовик, стоявший на обочине дороги. В результате аварии погибла женщина (35-40 лет).

Кроме того, пять человек получили травмы различной степени тяжести. Один из пострадавших, мужчина примерно 20 лет, в тяжелом состоянии.

Пострадавшие доставлены в больницы.


Полиция проводит расследование.

По данным полиции, погибшей было 38 лет.

Водитель грузовика, 21-летний житель Беэр-Шевы, задержан для допроса.

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