ДТП на 6-й трассе: погибла женщина, пять человек травмированы

Утром в понедельник, 31 января, на 6-й трассе недалеко от развязки Бака-Джат при движении в сторону Ирона минибус, перевозивший рабочих, врезался грузовик, стоявший на обочине дороги. В результате аварии погибла женщина (35-40 лет).

Кроме того, пять человек получили травмы различной степени тяжести. Один из пострадавших, мужчина примерно 20 лет, в тяжелом состоянии.

Пострадавшие доставлены в больницы.

Полиция проводит расследование.

По данным полиции, погибшей было 38 лет.

Водитель грузовика, 21-летний житель Беэр-Шевы, задержан для допроса.