ДТП на 6-й трассе: погибла женщина, пять человек травмированы
Утром в понедельник, 31 января, на 6-й трассе недалеко от развязки Бака-Джат при движении в сторону Ирона минибус, перевозивший рабочих, врезался грузовик, стоявший на обочине дороги. В результате аварии погибла женщина (35-40 лет).
Кроме того, пять человек получили травмы различной степени тяжести. Один из пострадавших, мужчина примерно 20 лет, в тяжелом состоянии.
Пострадавшие доставлены в больницы.
Полиция проводит расследование.
По данным полиции, погибшей было 38 лет.
Водитель грузовика, 21-летний житель Беэр-Шевы, задержан для допроса.
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