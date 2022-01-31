Скончалась Эстер Поллард, супруга Джонатана Полларда

В ночь на 31 января скончалась Эстер Поллард, жена Джонатана Полларда, отсидевшего 30 лет в американской тюрьме за шпионаж в пользу Израиля.

Эстер Поллард последние несколько лет боролась с раком, но умерла от осложнений в результате заражения коронавирусом.

Заболев COVID-19, женщина несколько недель лечилась дома, однако в субботу, 29 января, ее состояние резко ухудшилось и она была доставлена в больницу "Адаса эйн-Керем" в Иерусалиме, где врачи диагностировали у нее сепсис.

Напомним, в конце 2020 года, как только американские власти дали Джонатану Полларду разрешение покинуть США, супруги Полларды репатриировались в Израиль.