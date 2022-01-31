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NEWSru.co.il :: В Израиле31 января 2022 г., 16:35

В номерах популярного отеля-бутика обнаружены скрытые камеры. Владелец гостиницы задержан

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В номерах популярного отеля-бутика обнаружены скрытые камеры. Владелец гостиницы задержан

Полиция задержала 37-летнего жителя Холона, владельца яффского отеля-бутика "Эльмина", популярного у израильской молодежи. Он подозревается во вмешательстве в частную жизнь пар, останавливавшихся в гостинице.

По просьбе полиции суд продлил срок содержания задержанного под стражей до 2 января. Адвокат задержанного в суде утверждал, что видеокамеры были установлены в номерах, чтобы контролировать работников, а не следить за занимающимися сексом постояльцами. На это представитель полиции заявил в суде: "Тот, кто хочет контролировать работников, не устанавливает камеру напротив кровати".

Полиция также рекомендует израильтянам, останавливавшимся в гостинице и опасающимся, что они могли быть сняты с помощью камер без своего согласия, обратиться в ближайшее отделение полиции для подачи жалобы.


Расследование этого дело началось после того, как пара, остановившаяся в гостинице, заметила в номере нечто подозрительное и вызвала полицию. В ходе обследования номера была обнаружена камера, записывающая изображение и звук на внешний носитель.

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