Активист "Шалом ахшав" назвал депутата Бен Гвира террористом и был задержан

Встретив в коридоре Итамара Бен Гвира, он закричал "Террорист". На месте разразился скандал, и кричавший был передан сотрудникам службы охраны Кнессета.

Служба охраны Кнессета задержала активиста "Шалом ахщав", который в коридоре Кнессета столкнулся с депутатом Итамаром Бен Гвиром и назвал его террористом.

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