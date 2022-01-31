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NEWSru.co.il :: В Израиле31 января 2022 г., 16:02

Активист "Шалом ахшав" назвал депутата Бен Гвира террористом и был задержан

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Служба охраны Кнессета задержала активиста "Шалом ахщав", который в коридоре Кнессета столкнулся с депутатом Итамаром Бен Гвиром и назвал его террористом.


Согласно опубликованной информации, активист явился в Кнессет по приглашению депутата Мосси Рази (МЕРЕЦ).

Встретив в коридоре Итамара Бен Гвира, он закричал "Террорист". На месте разразился скандал, и кричавший был передан сотрудникам службы охраны Кнессета.

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