Активист "Шалом ахшав" назвал депутата Бен Гвира террористом и был задержан
Служба охраны Кнессета задержала активиста "Шалом ахщав", который в коридоре Кнессета столкнулся с депутатом Итамаром Бен Гвиром и назвал его террористом.
Согласно опубликованной информации, активист явился в Кнессет по приглашению депутата Мосси Рази (МЕРЕЦ).
Встретив в коридоре Итамара Бен Гвира, он закричал "Террорист". На месте разразился скандал, и кричавший был передан сотрудникам службы охраны Кнессета.
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