Хакерская атака парализовала компьютеры компании, владеющей "Израильскими судоверфями"

Компания Gold Bond, владеющая грузовым терминалом и логистическим центром в Ашдоде, а также компанией "Маспенот Исраэль" ("Израильские судоверфи") в Хайфе, сообщила Тель-Авивской бирже, что ее компьютерная сеть и большая часть ее деятельности была парализована в результате хакерской атаки. Часть систем была отключена компанией, чтобы предотвратить дополнительный ущерб.

Согласно текущим оценкам, речь идет не об атаке с целью выкупа, а о целенаправленном создании помех работе компании и, возможно, попытке хищения информации.

Компания подчеркнула, что на данный момент не получала требований об уплате выкупа, и что она тесно сотрудничает с национальным управлением кибербезопасности для ликвидации последствий атаки.

Как сообщает "Калькалист", судя по всему, за атакой стоит пропалестинская хакерская группа, именующая себя Hackers of Saviors, ранее не считавшаяся особо опасной.

Пострадали ли компьютеры "Израильских судоверфей", являющихся поставщиком вооружений ЦАХАЛу и другим армиям, не сообщается.