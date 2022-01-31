Закон о призыве утвержден в первом чтении при поддержке Зуаби

Вечером в понедельник, 31 января, правящей коалиции удалось со второй попытки добиться утверждения проекта закона о призыве в первом чтении. Голосование завершилось 51 голосом против 48.

Напомним, что две недели назад законопроект был провален, после того, как голосование завершилось вничью 54:54 из-за депутата МЕРЕЦ Ринауи Зуаби, проголосовавшей вместе с оппозицией.

Позднее в интервью "Кан РЭКА", Ринауи Зуаби заявила, что голосовала против в знак протеста против лесопосадок, которые проводились Еврейским национальным фондом (ККЛ). По словам Зуаби, она возражает и против самого закона, так как, по ее словам, это может стать началом пути к тому, что на военную службу станут призывать арабов.

После провала голосования, коалиция обратилась в организационную комиссию Кнессета, и та дала разрешение на вторичное голосование без требуемого в таких случаях 45-дневного моратория.

Сегодня Зуаби проголосовала за законопроект, заявив, что достигла взаимопонимания по поводу проблем бедуинов Негева и нераспространения закона о призыве на арабский сектор.

Закон предусматривает снижение на двухлетний период возраста освобождения от призыва для учеников йешив с 24 лет до 21 года, затем его повышение на годичный период до 22 лет, а затем установление на отметке 23 года.