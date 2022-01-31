Генерал-майор Джамаль Хакруш объявил об уходе из полиции

Генерал-майор полиции Джамаль Хакруш, возглавляющий отдел по борьбе с преступностью в арабском секторе, объявил об уходе в отставку.

Хакруш оказался в эпицентре скандала после того, как газета "Гаарец" опубликовала материал, согласно которому, Хакруш, оказавшийся на месте убийства, перешагнул через труп и покинул место преступления.

О своем решении покинуть полицию Хакруш сообщил генеральному инспектору полиции генерал-лейтенанту Коби Шабтаю. 31 января он встретится со своими непосредственными подчиненными, и в ходе этой встречи сделает официальное заявление об уходе со службы.

Инцидент произошел 12 сентября 2020 года на заводе "Барзель Кана" в арабском населенном пункте Кафр-Кана.

Хакруш пришел на завод, чтобы заплатить за заказ, который сделал незадолго до этого. Сам генерал (первый мусульманин в этом звании в израильской полиции) является местным жителем.

Пока генерал находился в заводской конторе, за ее стенами происходила драка, закончившаяся убийством. Нападавший пытался спрятаться, свидетели пытались оказать первую помощь жертве, была вызвана полиция.

Тем временем генерал Хакруш вышел из офиса и спустился по лестнице, на которой лежал убитый. На опубликованной "Гаарец" видеозаписи можно увидеть, как генерал перешагнул через труп и пошел дальше, не задержавшись, чтобы попытаться оказать первую помощь или совершить какие-либо другие действия.

На просьбу редакции газеты "Гаарец" прокомментировать данную информацию в полиции Израиля заявили, что поскольку судебное разбирательство по этому делу все еще не закончено, полиция не дает комментарии.

Позже было объявлено, что генеральный инспектор полиции распорядился провести проверку действий генерала Джамаля Хакруша, который, если судить по опубликованной изданием "Гаарец" видеозаписи, случайно оказавшись на месте преступления, перешагнул через труп и вышел из помещения, ничего не предприняв. Комиссию по проверке действий Хакруша возглавит генерал полиции в отставке Аарон Эксол. Генерал Хакруш, в настоящий момент возглавляющий отдел полиции Израиля по борьбе с преступностью в арабском секторе, отправлен в отпуск до окончания проверки.