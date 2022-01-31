ЦАХАЛ отчитался об антитеррористической операции в Иорданской долине

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на территории, за которую отвечает 417-я территориальная бригада (бригада Иорданской долины), прошлой ночью прошла масштабная антитеррористическая операция, в которой были задействованы сотни военнослужащих ЦАХАЛа, пограничники и сотрудники полиции Израиля. Цель операции - пресечение террора, уничтожение инфраструктуры по контрабанде, производству и хранению оружия.

В ходе операции были задержаны девять подозреваемых. Кроме того, были конфискованы 16 транспортных средств, пистолет, боеприпасы и краденное военное снаряжение.

В ряде населенных пунктов появление сотрудников служб безопасности спровоцировало беспорядки, в ходе которых десятки палестинских арабов бросали камни и взрывные устройства в военнослужащих. Для разгона участников беспорядков были использованы спецсредства.

Никто из военнослужащих не пострадал.