Иерусалим:
5 - 10°
Тель-Авив:
8 - 15°
Эйлат:
8 - 19°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле31 января 2022 г., 20:14

ЦАХАЛ отчитался об антитеррористической операции в Иорданской долине

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ЦАХАЛ отчитался об антитеррористической операции в Иорданской долине

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на территории, за которую отвечает 417-я территориальная бригада (бригада Иорданской долины), прошлой ночью прошла масштабная антитеррористическая операция, в которой были задействованы сотни военнослужащих ЦАХАЛа, пограничники и сотрудники полиции Израиля. Цель операции - пресечение террора, уничтожение инфраструктуры по контрабанде, производству и хранению оружия.

В ходе операции были задержаны девять подозреваемых. Кроме того, были конфискованы 16 транспортных средств, пистолет, боеприпасы и краденное военное снаряжение.


В ряде населенных пунктов появление сотрудников служб безопасности спровоцировало беспорядки, в ходе которых десятки палестинских арабов бросали камни и взрывные устройства в военнослужащих. Для разгона участников беспорядков были использованы спецсредства.

Никто из военнослужащих не пострадал.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21:43 Хакерская атака парализовала компьютеры компании, владеющей "Израильскими судоверфями"
21:20 Закон о призыве утвержден в первом чтении при поддержке Зуаби
20:46 СМИ: новое оборудование на российской базе в Сирии создает помехи, мешающие посадке самолетов в Израиле
20:14 ЦАХАЛ отчитался об антитеррористической операции в Иорданской долине
18:31 Подписан приказ о частичном разрушении дома Джата Джарадата, одного из убийц Йегуды Диментмана
17:34 Внимание, розыск: пропала 33-летняя Оля Самардин из Ашдода
17:30 В Самарии в результате "каменной атаки" ранен военнослужащий
17:08 Кнессет обсуждает вотум недоверия правительству, выдвинутый "Ликудом"
16:35 В номерах популярного отеля-бутика обнаружены скрытые камеры. Владелец гостиницы задержан
16:02 Активист "Шалом ахшав" назвал депутата Бен Гвира террористом и был задержан
Загрузка...