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NEWSru.co.il :: В Израиле31 января 2022 г., 18:31

Подписан приказ о частичном разрушении дома Джата Джарадата, одного из убийц Йегуды Диментмана

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Подписан приказ о частичном разрушении дома Джата Джарадата, одного из убийц Йегуды Диментмана

Командующий Центральным военным округом генерал-майор Иегуда Фокс подписал приказ о разрушении одного этажа дома, в котором проживает семья Джата Джарадата, одного из террористов, задержанных по обвинению в причастности к убийству Йегуды Диментмана.

16 декабря 2021 года Джат Джарадат, житель деревни Силат аль-Харатия, вместе с сообщниками обстрелял автомобиль с израильскими номерными знаками, в результате чего был убит Йегуда Диментман, житель поселка Шавей-Шомрон, и еще двое израильтян были ранены.

Армейская пресс-служба сообщает, что приказ о сносе дома был выпущен после того, как был отклонен протест родственников террориста против разрушение дома. Вместе с тем у семьи террориста по-прежнему остается возможность опротестовать это решение в БАГАЦ.


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