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NEWSru.co.il :: В Израиле31 января 2022 г., 22:26

Первый приговор по майским беспорядкам в Акко: 14 месяцев тюрьмы без активации условного срока

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Первый приговор по майским беспорядкам в Акко: 14 месяцев тюрьмы без активации условного срока

Хайфский мировой суд вынес первый приговор по делам об арабских беспорядках в городе Акко, произошедших в период контртеррористической операции "Страж стен" в мае 2021 года.

19-летний Захария Маади, признавший себя виновным в метании камней в полицейских, в погроме еврейского имущества в Старом городе в Акко, был приговорен к 14 месяцам тюремного заключения.

При этом Маади на момент совершения преступлений уже имел условный срок в связи с насилием и попыткой поджога. Однако судья Галь Тадмор-Замир не стала прибавлять условный срок к новому, постановив, что Маади будет отбывать оба срока параллельно. Поскольку подсудимый уже отбыл 5 месяцев тюремного заключения в период следствия и судебного процесса, то в случае сокращения трети срока за примерное поведение он может выйти на свободу менее, чем через 5 месяцев.


В суде адвокат Маади зачитал письмо матери подсудимого с осуждением действий сына, "попавшего под дурное влияние и поддавшегося общественному давлению", и с утверждением, что он собирался поступить на альтернативную службу по примеру своей сестры.

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