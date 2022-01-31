Прогноз погоды на 31 января: похолодание, дожди, снегопад на Хермоне

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 31 января, температура будет ниже, чем вчера, и ниже средесезонной. Дожди, временами с грозами, на севере и в центре. Снегопад на Хермоне.

В Иерусалиме – 5-10 градусов, в Тель-Авиве – 8-15, в Хайфе – 8-10, в Эйлате – 8-19, в Беэр-Шеве – 5-15, в Мицпе-Рамоне – 2-10, на побережье Мертвого моря – 11-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 6-15, в Ариэле – 7-10, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 5-15, на Голанских высотах – 6-12.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 80-200 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

Во вторник температура повысится, переменная облачность. В среду – облачно. В четверг – переменная облачность.