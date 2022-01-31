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NEWSru.co.il :: В Израиле31 января 2022 г., 07:55

Кнессет вторично проголосует по закону о призыве

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Кнессет вторично проголосует по закону о призыве

31 января Кнессет проголосует в первом чтении по закону о призыве ультраортодоксов в ЦАХАЛ. Две недели тому назад этот законопроект был вынесен на голосование, и коалиция потерпела поражение.

Это произошло, так как депутат Риануи Зуаби (МЕРЕЦ) проголосовала против, а несколько депутатов от РААМ не явились на голосование.

Позднее в интервью "Кан РЭКА", Ринауи Зуаби заявила, что голосовала против в знак протеста против лесопосадок, которые проводились Еврейским национальным фондом (ККЛ). По словам Зуаби, она возражает и против самого закона, так как, по ее словам, это может стать началом пути к тому, что на военную службу станут призывать арабов.


После провала голосования, коалиция обратилась в организационную комиссию Кнессета, и та дала разрешение на вторичное голосование без требуемого в таких случаях 45-дневного карантина.

В политических кругах полагают, что на сей раз, и депутаты от РААМ, и депутаты от МЕРЕЦ проголосуют "за" и законопроект будет утвержден в первом чтении.

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