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NEWSru.co.il :: В Израиле31 января 2022 г., 12:06

Полиция вновь просит продлить срок содержания под стражей подозреваемого в убийстве женщины в Рамат-Гане

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Полиция вновь просит продлить срок содержания под стражей подозреваемого в убийстве женщины в Рамат-Гане

В понедельник, 31 января, мировой суд в Тель-Авиве рассмотрит прошение полиции продлить срок содержания под стражей 32-летнего жителя Рамат-Гана, подозреваемого в убийстве 27-летней подруги.

Утром во вторник, 25 января, в квартире в Рамат-Гане была найдена мертвой 27-летняя женщина. Ее друг был сразу задержан для допроса.

Полиция подозревает его в убийстве женщины.


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Полиция просит продлить срок содержания под стражей подозреваемого в убийстве женщины в Рамат-Гане
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 января 2022
В Рамат-Гане найдена мертвой молодая женщина, полиция допрашивает ее друга

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