Полиция вновь просит продлить срок содержания под стражей подозреваемого в убийстве женщины в Рамат-Гане

В понедельник, 31 января, мировой суд в Тель-Авиве рассмотрит прошение полиции продлить срок содержания под стражей 32-летнего жителя Рамат-Гана, подозреваемого в убийстве 27-летней подруги.

Утром во вторник, 25 января, в квартире в Рамат-Гане была найдена мертвой 27-летняя женщина. Ее друг был сразу задержан для допроса.

Полиция подозревает его в убийстве женщины.