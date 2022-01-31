Полиция вновь просит продлить срок содержания под стражей подозреваемого в убийстве женщины в Рамат-Гане
В понедельник, 31 января, мировой суд в Тель-Авиве рассмотрит прошение полиции продлить срок содержания под стражей 32-летнего жителя Рамат-Гана, подозреваемого в убийстве 27-летней подруги.
Утром во вторник, 25 января, в квартире в Рамат-Гане была найдена мертвой 27-летняя женщина. Ее друг был сразу задержан для допроса.
Полиция подозревает его в убийстве женщины.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 января 2022
Полиция просит продлить срок содержания под стражей подозреваемого в убийстве женщины в Рамат-Гане
Полиция просит продлить срок содержания под стражей подозреваемого в убийстве женщины в Рамат-Гане
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 января 2022
В Рамат-Гане найдена мертвой молодая женщина, полиция допрашивает ее друга
В Рамат-Гане найдена мертвой молодая женщина, полиция допрашивает ее друга