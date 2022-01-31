В окружном суде Иерусалима возобновился судебный процесс над Биньямином Нетаниягу и иными фигурантами "дела 4000". Судебный процесс был прерван, так как одна из представителей прокуратуры заразилась коронавирусом.

Свидетельские показания дает Боаз Стемблер, который в прошлом занимал должность главы пресс-службы Биньямина Нетаниягу. По словам Стемблера, портал Walla был готов вести переговоры с канцелярией Нетаниягу и с его представителями об изменении заголовках и фотографий. "Остальные СМИ были в меньшей степени готовы вести переговоры по этим вопросам", - сказал Стемблер.

Он также добавил, что неоднократно слышал как Нетаниягу просил секретаршу дозвониться до владельца Walla Шауля Аловича, когда премьер-министру не нравились заголовки портала.